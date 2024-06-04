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Соколов Василий Алексеевич

Место рождения

Воскресенское, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Работа или профессия
С 1867 по 1885
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Пономарь, псаломщик Воскресенской Боровецкой церкви.
Бракосочетание
17.02.1867 ст.

Жена: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Соколов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Соколова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Соколов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Соколова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Соколов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Соколова Аполлинария Васильевна

Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Соколов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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