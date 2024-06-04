Соколов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1867 по 1885
Пономарь, псаломщик Воскресенской Боровецкой церкви.
Бракосочетание
17.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Соколов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Соколова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Соколов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Соколова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Соколов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Соколова Аполлинария Васильевна
Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Соколов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Соколова (Коврова) Евгения Васильевна
Смерть
Неизвестно