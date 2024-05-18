Обмельчук (Курбатова) Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1913
Дата смерти03.10.1991
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1913
Отец: Курбатов Федор
Мать: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конопкина (Винницкая) Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Винницкий Филипп Гурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутримова (Винницкая) Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Винницкий Филипп Гурьевич
Рождение ребёнка
19.09.1935
Дочь: Карпова (Винницкая) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Винницкий Филипп Гурьевич
Рождение ребёнка
29.12.1944
Сын: Обмельчук Николай Никитич
Отец ребёнка: Обмельчук Никита Ульянович
Рождение ребёнка
20.09.1946
Дочь: Обмельчук Галина Никитична
Отец ребёнка: Обмельчук Никита Ульянович
Смерть
03.10.1991