Обмельчук (Курбатова) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обмельчук (Курбатова) Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1913

Дата смерти

03.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1913

Отец: Курбатов Федор

Мать: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обмельчук Никита Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конопкина (Винницкая) Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Винницкий Филипп Гурьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутримова (Винницкая) Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Винницкий Филипп Гурьевич

Рождение ребёнка
19.09.1935

Дочь: Карпова (Винницкая) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Винницкий Филипп Гурьевич

Рождение ребёнка
29.12.1944

Сын: Обмельчук Николай Никитич

Отец ребёнка: Обмельчук Никита Ульянович

Рождение ребёнка
20.09.1946

Дочь: Обмельчук Галина Никитична

Отец ребёнка: Обмельчук Никита Ульянович

Смерть
03.10.1991

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