(Пономарева) Ольга Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пономарева) Ольга Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пономарев Антон Яковлевич

Мать: Пономарева Марфа

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