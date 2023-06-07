Феодора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1773
Дата смертиОколо 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Максим Антонов
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Григорий Антонов
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
Рождение ребёнка
09.03.1798
Дочь: Дарья Антонова
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Елена Антонова
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
Рождение ребёнка
15.03.1810
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Около 1813