Феодора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1773

Дата смерти

Около 1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Максим Антонов

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Григорий Антонов

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1798

Дочь: Дарья Антонова

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Елена Антонова

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1810

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Антон Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Около 1813
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