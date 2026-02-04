Чуркина Надежда Геннадьевна 14.10.1977 — найти родственников по фамилии на Familio

Чуркина Надежда Геннадьевна

Автор
НЧ
Чуркина Н.

женский, родилась 14.10.1977

Мать
Кириллова Евдокия Мироновна12.03.1949 г.р.
Отец
Чуркин Геннадий Михеевич10.12.1939 г.р.
Супруги
Артеев Сергей Викторови01.06.1975 г.р.
Дети
Чуркина Анастасия Сергеевна28.01.2001 г.р.
Артеева Дарья Сергеевна18.05.2011 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1977

Отец: Чуркин Геннадий Михеевич

Мать: Кириллова Евдокия Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артеев Сергей Викторови

Рождение ребёнка
28.01.2001

Дочь: Чуркина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.05.2011

Дочь: Артеева Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Артеев Сергей Викторови

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