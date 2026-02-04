Чуркина Надежда Геннадьевна
женский, родилась 14.10.1977
МатьКириллова Евдокия Мироновна12.03.1949 г.р.
ОтецЧуркин Геннадий Михеевич10.12.1939 г.р.
Супруги
Артеев Сергей Викторови01.06.1975 г.р.
Дети
Чуркина Анастасия Сергеевна28.01.2001 г.р.
Артеева Дарья Сергеевна18.05.2011 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.2001
Дочь: Чуркина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.05.2011
Дочь: Артеева Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Артеев Сергей Викторови