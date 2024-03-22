Бабенко (Кособуцкая) Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1979
Рождение ребёнка
23.05.2003
Сын: Бабенко Всеволод Владимирович
Бракосочетание
16.04.2012
Муж: Бабенко Андрей
Рождение ребёнка
15.12.2012
Дочь: Бабенко Оксана Андреевна
Отец ребёнка: Бабенко Андрей
Рождение ребёнка
05.12.2017
Дочь: Бабенко Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Бабенко Андрей