Бабенко (Кособуцкая) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко (Кособуцкая) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

Дата рождения

17.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
23.05.2003

Сын: Бабенко Всеволод Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
16.04.2012

Муж: Бабенко Андрей

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
15.12.2012

Дочь: Бабенко Оксана Андреевна

Отец ребёнка: Бабенко Андрей

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
05.12.2017

Дочь: Бабенко Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Бабенко Андрей

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
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