Гульяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бородин Павел
Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Бородина) София
Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бородин Константин
Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бородин Михаил
Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бородин Василий
Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бородин Александр
Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич