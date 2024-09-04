Гульяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бородин Павел

Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Бородина) София

Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бородин Константин

Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бородин Михаил

Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бородин Василий

Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бородин Александр

Отец ребёнка: Бородин Алексей Григорьевич

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