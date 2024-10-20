Тихомирова Мария Александровна 01.04.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихомирова Мария Александровна

Место рождения

Никитино

Дата рождения

01.04.1909

Дата смерти

23.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909

Отец: Василисков Александр Николаевич

Мать: Чешигина Мария Дмитриевна

Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
27.02.1945

Сын: Тихомиров Владимир Павлович

Отец ребёнка: Тихомиров Павел Андреевич

Никитино
Рождение ребёнка
13.07.1948

Сын: Тихомиров Александр Павлович

Отец ребёнка: Тихомиров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
31.01.1952

Сын: Тихомиров Виктор Павлович

Отец ребёнка: Тихомиров Павел Андреевич

Горка Ратаевская, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.09.1994

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