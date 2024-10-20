Тихомирова Мария Александровна
Место рожденияНикитино
Дата рождения01.04.1909
Дата смерти23.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909
Никитино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1945
Сын: Тихомиров Владимир Павлович
Отец ребёнка: Тихомиров Павел Андреевич
Никитино
Рождение ребёнка
13.07.1948
Сын: Тихомиров Александр Павлович
Отец ребёнка: Тихомиров Павел Андреевич
Рождение ребёнка
31.01.1952
Сын: Тихомиров Виктор Павлович
Отец ребёнка: Тихомиров Павел Андреевич
Горка Ратаевская, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.09.1994