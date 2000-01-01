Симинихина (Приходько) Лидия Платоновна
Место рожденияГ.Днепропетровск
Дата рождения07.11.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Г.Днепропетровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чередникова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Сименихин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Сименихин Василий Егорович