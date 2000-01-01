Симинихина (Приходько) Лидия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симинихина (Приходько) Лидия Платоновна

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Место рождения

Г.Днепропетровск

Дата рождения

07.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Г.Днепропетровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чередникова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Сименихин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Сименихин Василий Егорович

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