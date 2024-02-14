Пляскин Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1986
Отец: не указан
Бракосочетание
21.10.2010
Рождение ребёнка
13.10.2012
Сын: Пляскин Арсений Александрович
Мать ребёнка: Пляскина (Коротовских) Оксана Александровна
Рождение ребёнка
11.02.2016
Сын: Пляскин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Пляскина (Коротовских) Оксана Александровна