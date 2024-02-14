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Пляскин Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1986

Отец: не указан

Мать: Пляскина Галина Вениаминовна

Бракосочетание
21.10.2010

Жена: Пляскина (Коротовских) Оксана Александровна

Рождение ребёнка
13.10.2012

Сын: Пляскин Арсений Александрович

Мать ребёнка: Пляскина (Коротовских) Оксана Александровна

Рождение ребёнка
11.02.2016

Сын: Пляскин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Пляскина (Коротовских) Оксана Александровна

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