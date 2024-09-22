Ловыгина (Смыкова) Ефросинья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловыгина (Смыкова) Ефросинья Игнатьевна

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Смыков Игнат Кондратьевич

Мать: Смыкова Пелагея Матвеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловыгин Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
16.08.1883

Дочь: Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Ловыгин Дмитрий Лаврентьевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Акилина Андреевна Смыкова, крестьянская жена д. Грушино
Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Ловыгин Онисим Дмитриевич

Отец ребёнка: Ловыгин Дмитрий Лаврентьевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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