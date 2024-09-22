Ловыгина (Смыкова) Ефросинья Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1883
Дочь: Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Ловыгин Дмитрий Лаврентьевич
Воспреемник Акилина Андреевна Смыкова, крестьянская жена д. Грушино
Рождение ребёнка
13.02.1898
Сын: Ловыгин Онисим Дмитриевич
Отец ребёнка: Ловыгин Дмитрий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно