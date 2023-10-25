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Замкин Алексей Васильевич
Замкин Алексей Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.1979
Пол
Мужской
Отец
Замкин Василий Алексеевич
1950 г.р.
Мать
Литвиненко Валентина Дмитриева
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1979
Отец:
Замкин Василий Алексеевич
Мать:
Литвиненко Валентина Дмитриева
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