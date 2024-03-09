Панкратова Наталия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Тимофей Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1921
Сын: Панкратов Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Панкратов Тимофей Максимович