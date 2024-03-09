Панкратова Наталия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Наталия Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Тимофей Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1921

Сын: Панкратов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Панкратов Тимофей Максимович

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