Авдотья Богданова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Богданова

Место рождения

Нижнее Асаново, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Асаново, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
взята тоеж округи Ильиной сотни Богданова из деревни Малой Шудьи новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Авдотья Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Козма Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Илья Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Тимофей Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Егор Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Фёдор Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Фёдоров

Смерть
1787
Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
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