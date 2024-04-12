Авдотья Богданова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1747
взята тоеж округи Ильиной сотни Богданова из деревни Малой Шудьи новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Авдотья Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Козма Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Илья Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Тимофей Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Егор Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Фёдор Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Фёдоров
Смерть
1787