Стрижнёв Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижнёв Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрижнёв Максим Владимирович

Мать ребёнка: Стрижнёва Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрижнёв Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Стрижнёва Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрижнёва Влада Владимировна

Мать ребёнка: Стрижнёва Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрижнёва Евгения Ивановна

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