Стрижнёв Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрижнёв Максим Владимирович
Мать ребёнка: Стрижнёва Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрижнёв Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Стрижнёва Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрижнёва Влада Владимировна
Мать ребёнка: Стрижнёва Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно