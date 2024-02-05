Жеглова (Мигачева) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1955
Рождение ребёнка
01.09.1977
Сын: Жеглов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Жеглов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1979
Отец ребёнка: Жеглов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1987
Дочь: Парфентьева (Жеглова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Жеглов Василий Васильевич