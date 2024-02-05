Жеглова (Мигачева) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеглова (Мигачева) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1955

Отец: Мигачев Николай Степанович

Мать: Мигачева (Кочемасова) Мария Ерофеевна

Рождение ребёнка
01.09.1977

Сын: Жеглов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Жеглов Василий Васильевич

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
27.06.1979

Сын: Жеглов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Жеглов Василий Васильевич

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
22.08.1987

Дочь: Парфентьева (Жеглова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Жеглов Василий Васильевич

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область

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