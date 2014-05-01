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Огарь Михаил Александрович
Огарь Михаил Александрович
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
01.05.2014
Пол
Мужской
Отец
Огарь Александр Анатольевич
1975 г.р.
Мать
Огарь Надежда Васильевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2014
Отец:
Огарь Александр Анатольевич
Мать:
Огарь Надежда Васильевна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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