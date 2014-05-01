Огарь Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огарь Михаил Александрович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

01.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2014

Отец: Огарь Александр Анатольевич

Мать: Огарь Надежда Васильевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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