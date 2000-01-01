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Негодяев Лаврентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Негодяев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Негодяев Ерофей Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Негодяев Панфил Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пётр Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негодяев Герасим

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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