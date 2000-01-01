Негодяев Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Негодяев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Негодяев Ерофей Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Негодяев Панфил Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пётр Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негодяев Герасим
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно