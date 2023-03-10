(Копылова) Евдокия Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Бракосочетание
09.02.1821
Ф. 3 Оп. 15 Д. 224 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1821
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Копылов Климонт Петров
Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Копылов Лаврентий Климонтов
Отец ребёнка: Копылов Климонт Петров