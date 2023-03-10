(Копылова) Евдокия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Копылова) Евдокия Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1821

Муж: Копылов Климонт Петров

Ф. 3 Оп. 15 Д. 224 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1821
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Копылов Сафон Климонтов

Отец ребёнка: Копылов Климонт Петров

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Копылов Лаврентий Климонтов

Отец ребёнка: Копылов Климонт Петров

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