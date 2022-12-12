Кошкин Егор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Кошкин Сергей Селиверстович
Мать: Кошкина Матрёна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Кошкина Апраксинья Степановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Кошкина Апраксинья Степановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Матрёна Егоровна
Мать ребёнка: Кошкина Апраксинья Степановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кошкин Яким Егорович
Мать ребёнка: Кошкина Апраксинья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно