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Кошкин Егор Сергеевич

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кошкин Сергей Селиверстович

Мать: Кошкина Матрёна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кошкин Терентий Егорович

Мать ребёнка: Кошкина Апраксинья Степановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Кошкина Апраксинья Степановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Матрёна Егоровна

Мать ребёнка: Кошкина Апраксинья Степановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кошкин Яким Егорович

Мать ребёнка: Кошкина Апраксинья Степановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Апраксинья Степановна

Смерть
Неизвестно
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