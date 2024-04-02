Шевнин Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевнин Михаил Филиппович

Шевнин Михаил Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1957

Дочь: Терентьева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Шевнина Таисия Александровна

с.Дораны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Св-во о рождении 1-ХЗ №004703 выдано от 18.11.1957. Номер записи № 71от 18.11.1957г.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close