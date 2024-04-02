Шевнин Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1957
Дочь: Терентьева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Шевнина Таисия Александровна
с.Дораны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Св-во о рождении 1-ХЗ №004703 выдано от 18.11.1957. Номер записи № 71от 18.11.1957г.
Смерть
Неизвестно