von Rücker Эрнест
Место рожденияFellin (Viljandi), Viljandimaa, Estland
Дата рождения15.06.1854
Дата смерти29.05.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1854
Отец: Von Rücker Gustav Heinrich
Мать: Agnes
Fellin (Viljandi), Viljandimaa, Estland
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
23.06.1889
Сын: Рюккер Рудольф Эрнестович
Мать ребёнка: Рюккер Шарлотта Николаевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Waldhauer Нина Эрнестовна
Мать ребёнка: Рюккер Шарлотта Николаевна
Смерть
29.05.1919
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище