von Rücker Эрнест — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Rücker Эрнест

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Место рождения

Fellin (Viljandi), Viljandimaa, Estland

Дата рождения

15.06.1854

Дата смерти

29.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1854

Отец: Von Rücker Gustav Heinrich

Мать: Agnes

Fellin (Viljandi), Viljandimaa, Estland
Бракосочетание
1888

Жена: Рюккер Шарлотта Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1889

Сын: Рюккер Рудольф Эрнестович

Мать ребёнка: Рюккер Шарлотта Николаевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Waldhauer Нина Эрнестовна

Мать ребёнка: Рюккер Шарлотта Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.05.1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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