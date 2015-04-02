Хлебникова (Степанова) Тамара Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1923
Дата смерти02.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1923
Бракосочетание
03.02.1953
Рождение ребёнка
22.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлебников Борис Фёдорович
Рождение ребёнка
22.12.1953
Дочь: Сатаева Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Хлебников Борис Фёдорович
Рождение ребёнка
31.08.1957
Сын: Хлебников Владимир Борисович
Отец ребёнка: Хлебников Борис Фёдорович
Полевской, Полевской, Свердловская область
Смерть
02.04.2015
Кривой Рог, Дніпропетровська область