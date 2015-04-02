Хлебникова (Степанова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебникова (Степанова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

04.04.1923

Дата смерти

02.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1923

Отец: Степанов Василий Михайлович

Мать: Степанова Надежда Петровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
03.02.1953

Муж: Хлебников Борис Фёдорович

Рождение ребёнка
22.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлебников Борис Фёдорович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1953

Дочь: Сатаева Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Хлебников Борис Фёдорович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1957

Сын: Хлебников Владимир Борисович

Отец ребёнка: Хлебников Борис Фёдорович

Полевской, Полевской, Свердловская область
Смерть
02.04.2015
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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