Гвоздикова (Симкина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздикова (Симкина) Мария Николаевна

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

19.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1898

Отец: Симкин Николай Николаевич

Мать: Симкина Светлана Георгиевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
02.02.2008

Муж: Гвоздиков Алексей Юрьевич

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.2008

Дочь: Гвоздикова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Гвоздиков Алексей Юрьевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.2017

Сын: Гвоздиков Данила Алексеевич

Отец ребёнка: Гвоздиков Алексей Юрьевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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