Гвоздикова (Симкина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1898
Бракосочетание
02.02.2008
Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.2008
Дочь: Гвоздикова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Гвоздиков Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
23.05.2017
Сын: Гвоздиков Данила Алексеевич
Отец ребёнка: Гвоздиков Алексей Юрьевич