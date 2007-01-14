Алексеева (Буреева) Александра Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Буреева) Александра Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1922

Дата смерти

14.01.2007

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1922

Отец: Буреев Артемий Евстигнеевич

Мать: Буреева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Николай Михайлович

Смерть
14.01.2007
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