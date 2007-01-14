Алексеева (Буреева) Александра Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1922
Дата смерти14.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.2007