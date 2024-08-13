Кровопусков Елисей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1840
Дата смерти05.02.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1840
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1865
Рождение ребёнка
01.11.1867
Рождение ребёнка
23.01.1870
Рождение ребёнка
11.06.1872
Рождение ребёнка
08.04.1875
Рождение ребёнка
11.11.1877
Рождение ребёнка
01.12.1880
Рождение ребёнка
01.08.1883
Смерть
05.02.1888
Похороны
06.02.1888