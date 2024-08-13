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Кровопусков Елисей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1840

Дата смерти

05.02.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1840

Отец: Кровопусков Ефим Васильевич

Мать: Кровопускова (Кровопускова) Евдокия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1865

Дочь: Кровопускова (Кровопускова) Ирина Елисеевна

Мать ребёнка: Кровопускова (Косенкова) Марфа Фотиевна (Фаддеевна)

Рождение ребёнка
01.11.1867

Дочь: (Кровопускова) Матрена Елисеевна

Мать ребёнка: Кровопускова (Косенкова) Марфа Фотиевна (Фаддеевна)

Рождение ребёнка
23.01.1870

Сын: Кровопусков Григорий Елисеевич

Мать ребёнка: Кровопускова (Косенкова) Марфа Фотиевна (Фаддеевна)

Рождение ребёнка
11.06.1872

Сын: Кровопусков Тихон Елисеевич

Мать ребёнка: Кровопускова (Косенкова) Марфа Фотиевна (Фаддеевна)

Рождение ребёнка
08.04.1875

Дочь: Урядова (Кровопускова) Ирина Елисеевна

Мать ребёнка: Кровопускова (Косенкова) Марфа Фотиевна (Фаддеевна)

Рождение ребёнка
11.11.1877

Дочь: Кровопускова (Кровопускова) Матрена Елисеевна

Мать ребёнка: Кровопускова (Косенкова) Марфа Фотиевна (Фаддеевна)

Рождение ребёнка
01.12.1880

Дочь: Кровопускова (Кровопускова) Варвара Елисеевна

Мать ребёнка: Кровопускова (Косенкова) Марфа Фотиевна (Фаддеевна)

Рождение ребёнка
01.08.1883

Сын: Кровопусков Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Кровопускова (Косенкова) Марфа Фотиевна (Фаддеевна)

Смерть
05.02.1888
Похороны
06.02.1888

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