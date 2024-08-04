Кобзева (Шестакова) Алена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева (Шестакова) Алена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1991

Отец: Шестаков Алексей Геннадьевич

Мать: Романова Елена Владимировна

Бракосочетание
20.06.2015

Муж: Кобзев Артем Валерьевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.03.2016

Дочь: Кобзева Милана Артемовна

Отец ребёнка: Кобзев Артем Валерьевич

приморский край, г.Артем
Рождение ребёнка
18.04.2021

Сын: Кобзев Мирон Артемович

Отец ребёнка: Кобзев Артем Валерьевич

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