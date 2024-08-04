Кобзева (Шестакова) Алена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1991
Бракосочетание
20.06.2015
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.03.2016
Дочь: Кобзева Милана Артемовна
Отец ребёнка: Кобзев Артем Валерьевич
приморский край, г.Артем
Рождение ребёнка
18.04.2021
Отец ребёнка: Кобзев Артем Валерьевич