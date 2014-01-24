Кузнецов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1944

Дата смерти

Около 24.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1944

Отец: Кузнецов Василий Николаевич

Мать: Кузнецова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
09.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Около 24.01.2014
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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