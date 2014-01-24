Кузнецов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1944
Дата смертиОколо 24.01.2014
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1944
Рождение ребёнка
09.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 24.01.2014
Колпино