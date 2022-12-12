Нефёдов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти02.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
10.03.1936
Рождение ребёнка
18.03.1937
Мать ребёнка: Нефёдова Пелагея Ивановна
Награда
1937
Москва, город федерального значения Москва
Почетная грамота «За ударный труд и развитие овцеводства в СССР» | г.Москва, ВДНХ
Рождение ребёнка
12.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефёдова Пелагея Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Колхоз им. Ленина
Зоотехник
Смерть
02.03.1943
Причина смерти: Умер от ран (на ВОВ)