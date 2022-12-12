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Нефёдов Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

02.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Нефёдов Иван Никифорович

Мать: Нефёдова Александра Игнатьевна

Бракосочетание
10.03.1936

Жена: Нефёдова Пелагея Ивановна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.03.1937

Сын: Нефёдов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Нефёдова Пелагея Ивановна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Награда
1937
Москва, город федерального значения Москва
Почетная грамота «За ударный труд и развитие овцеводства в СССР» | г.Москва, ВДНХ
Рождение ребёнка
12.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Пелагея Ивановна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Колхоз им. Ленина
Зоотехник
Смерть
02.03.1943
Причина смерти: Умер от ран (на ВОВ)
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