Зайцева Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1941
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1941
Рождение ребёнка
18.07.1973
Дочь: Овчаренко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Зайцев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
18.07.1973
Дочь: Овчаренко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Зайцев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
07.12.1977
Сын: Зайцев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Зайцев Николай Григорьевич