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Зайцева Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1941

Отец: Дашевский Яков Андреевич

Мать: Дашевская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1973

Дочь: Овчаренко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Зайцев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
18.07.1973

Дочь: Овчаренко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Зайцев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
07.12.1977

Сын: Зайцев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай Григорьевич

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