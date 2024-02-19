Емельянова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Нина Ивановна

Емельянова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1930

Дата смерти

25.12.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Федор Илларионович

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
25.12.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.