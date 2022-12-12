Шипицына Елизавета Максимовна
Место рожденияКарташевская волость Тобольской губ
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Шипицын Павел Петрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Шипицын Павел Петрович
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно