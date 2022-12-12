Шипицына Елизавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицына Елизавета Максимовна

Шипицына Елизавета Максимовна

avatar

Место рождения

Карташевская волость Тобольской губ

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1869

Сын: Шипицын Василий Павлович

Отец ребёнка: Шипицын Павел Петрович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Шипицын Павел Петрович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close