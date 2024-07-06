Рыжков Евтихий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Рыжков Кондрат Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжкова Анисия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжкова Параскева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Рыжкова Анна Евтихиевна
Мать ребёнка: Рыжкова Параскева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Рыжкова Параскева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Рыжков Алексей Евтихиевич
Мать ребёнка: Рыжкова Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Рыжкова Варвара Евтихиевна
Мать ребёнка: Рыжкова Анисия Яковлевна
Смерть
1858