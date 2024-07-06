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Рыжков Евтихий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Рыжков Кондрат Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкова Анисия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкова Параскева

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Рыжкова Анна Евтихиевна

Мать ребёнка: Рыжкова Параскева

Головчино, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Рыжков Яков Евтихиевич

Мать ребёнка: Рыжкова Параскева

Головчино, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Рыжков Алексей Евтихиевич

Мать ребёнка: Рыжкова Анисия Яковлевна

Головчино, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Рыжкова Варвара Евтихиевна

Мать ребёнка: Рыжкова Анисия Яковлевна

Головчино, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1858

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