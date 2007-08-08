Варфоломеев Вячеслав Петрович
Место рождения
Дата рождения08.07.1938
Дата смерти08.08.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1963
Первомайский, город областного подчинения Щекино, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
08.08.2007