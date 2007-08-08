Варфоломеев Вячеслав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Вячеслав Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.07.1938

Дата смерти

08.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1963
Первомайский, город областного подчинения Щекино, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
08.08.2007
Тула, город Тула, Тульская область
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