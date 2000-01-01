Овечко (Кирток) Мелания
Место рожденияг. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Дата рождения28.12.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1894
Отец: Кирток Давид
Мать: Кирток Мария
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
1916
Сын: Абросимов (abrosimov) Данил (Danil Timofeyevich)
Отец ребёнка: Абросимов Тимофей
ст. Грейгово, Николаевская область, Украина
Развод
Неизвестно
Муж: Абросимов Тимофей
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абросимов Тимофей
Смерть
Неизвестно
Кривой Рог, Украина