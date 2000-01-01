Овечко (Кирток) Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвечко (Кирток) Мелания

Овечко (Кирток) Мелания

avatar

Место рождения

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области

Дата рождения

28.12.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1894

Отец: Кирток Давид

Мать: Кирток Мария

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
1916

Сын: Абросимов (abrosimov) Данил (Danil Timofeyevich)

Отец ребёнка: Абросимов Тимофей

ст. Грейгово, Николаевская область, Украина
Развод
Неизвестно

Муж: Абросимов Тимофей

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимов Тимофей

Смерть
Неизвестно
Кривой Рог, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close