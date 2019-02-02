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Шайбеков Макар Андреевич
Шайбеков Макар Андреевич
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
02.02.2019
Пол
Мужской
Отец
Шайбеков Андрей Робертович
1989 г.р.
Мать
Шайбекова (Кудашева) Диана Азатовна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2019
Отец:
Шайбеков Андрей Робертович
Мать:
Шайбекова Диана Азатовна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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