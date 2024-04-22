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Баранов Иван Григорьевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
03.08.1905 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.08.1905 Апухлицы Пелагея Никитична Апухлицы отец крестьянин Никита Федотович Апухлицы мать крестьянская жена Анна Онис... Показать все
Смерть
Неизвестно
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