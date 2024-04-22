Баранов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Восприемник
03.08.1905 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.08.1905 Апухлицы Пелагея Никитична Апухлицы отец крестьянин Никита Федотович Апухлицы мать крестьянская жена Анна Онис... Показать все
Смерть
Неизвестно