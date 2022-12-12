Дружинин Петр Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Дружинин Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1912
Дочь: Трубникова Александра Петровна
Мать ребёнка: Цепилова Анна Лукояновна
День и месяц рождения: 3 ноября, день и месяц крещения: 4 ноября. Деревни Малого Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин и законная его жена Анна Лукина, оба православные. Восприемник: деревни Малого Ута... Показать все
Бракосочетание
Около 1912
Жена: Цепилова Анна Лукояновна
Смерть
Неизвестно