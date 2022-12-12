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Дружинин Петр Иосифович

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Место рождения

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дружинин Иосиф

Мать: не указана

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1912

Дочь: Трубникова Александра Петровна

Мать ребёнка: Цепилова Анна Лукояновна

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
День и месяц рождения: 3 ноября, день и месяц крещения: 4 ноября. Деревни Малого Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин и законная его жена Анна Лукина, оба православные. Восприемник: деревни Малого Ута... Показать все
Бракосочетание
Около 1912

Жена: Цепилова Анна Лукояновна

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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