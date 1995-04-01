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Коровин Яков Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

?.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Коровин Афанасий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.?

Сын: Коровин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Коровина (Красильникова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коровина) Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Коровина (Красильникова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коровина) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Коровина (Красильникова) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина (Красильникова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
12.12.1955

Дочь: Москальченко (Коровина) Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Коровина (Красильникова) Анна Яковлевна

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
?.04.1995

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