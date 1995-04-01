Коровин Яков Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти?.04.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Коровин Афанасий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.?
Мать ребёнка: Коровина (Красильникова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коровина) Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Коровина (Красильникова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коровина) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Коровина (Красильникова) Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1955
Дочь: Москальченко (Коровина) Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Коровина (Красильникова) Анна Яковлевна
Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
?.04.1995