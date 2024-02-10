Кривогорницын Василий Федосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривогорницын Василий Федосович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривогорница (Матвеевская) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривогорница (Матвеевская) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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