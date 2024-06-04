Салтыков Перфил Корнилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Перфил Корнилов

Место рождения

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Салтыков Корнил Федомов

Мать: не указана

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салтыкова Феодосья Перфилова

Мать ребёнка: не указана

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Салтыкова Анна Перфилова

Мать ребёнка: не указана

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1805

Сын: Салтыков Федот Перфилов

Мать ребёнка: не указана

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1808

Сын: Салтыков Василиск Перфилов

Мать ребёнка: не указана

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1818

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