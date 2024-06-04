Салтыков Перфил Корнилов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Салтыков Корнил Федомов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салтыкова Феодосья Перфилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Салтыкова Анна Перфилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1808
Сын: Салтыков Василиск Перфилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1818