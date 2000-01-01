Белоногова (Лихачева) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногова (Лихачева) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихачев Николай Ильич

Мать: Лихачева Вера Сергеевна

Бракосочетание
?.02.1977

Муж: Белоногов Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Белоногов Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Белоногов Николай Викторович

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