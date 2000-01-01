Белоногова (Лихачева) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лихачев Николай Ильич
Мать: Лихачева Вера Сергеевна
Бракосочетание
?.02.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Белоногов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Белоногов Николай Викторович