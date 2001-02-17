Ряхина (Родичева) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1915
Дата смерти17.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1915
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1947
Дочь: Ряхина (Ряхина) Елена Аркадиевна
Отец ребёнка: Ряхин Аркадий Павлович
Рождение ребёнка
14.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ряхин Аркадий Павлович
Смерть
17.02.2001