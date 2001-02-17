Ряхина (Родичева) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряхина (Родичева) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1915

Дата смерти

17.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1915

Отец: Родичев Владимир Потапович

Мать: Родичева (Славышенская) Екатерина Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1947

Дочь: Ряхина (Ряхина) Елена Аркадиевна

Отец ребёнка: Ряхин Аркадий Павлович

Рождение ребёнка
14.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ряхин Аркадий Павлович

Смерть
17.02.2001

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