Аринушкина (Дежурова) Татьяна Дмитриевна
женский, родилась 03.05.1936, Москва, город федерального значения Москва
ОтецДежуров Дмитрий Петрович1905 г.р.
МатьДежурова (Рыбкина) Мария Васильевна13.12.1914 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1936
Рождение ребёнка
15.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аринушкин Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аринушкин Валентин Васильевич