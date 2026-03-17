Аринушкина (Дежурова) Татьяна Дмитриевна 03.05.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аринушкина (Дежурова) Татьяна Дмитриевна

Автор
МШ
Широчкина М.

женский, родилась 03.05.1936, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Дежуров Дмитрий Петрович1905 г.р.
Мать
Дежурова (Рыбкина) Мария Васильевна13.12.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1936

Отец: Дежуров Дмитрий Петрович

Мать: Дежурова (Рыбкина) Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
15.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аринушкин Валентин Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
25.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аринушкин Валентин Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

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