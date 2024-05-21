Парщенкова (Кулева) Елена Владимировна 15.06.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парщенкова (Кулева) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1979

Отец: Кулев Владимир Анатольевич

Мать: Кулева (Никель) Людмила Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парщенков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1999

Сын: Парщенков Максим Анатольевич

Отец ребёнка: Парщенков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
03.04.2007

Сын: Парщенков Егор Анатольевич

Отец ребёнка: Парщенков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
01.07.2012

Сын: Парщенков Степан Анатольевич

Отец ребёнка: Парщенков Анатолий Иванович

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