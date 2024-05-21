Парщенкова (Кулева) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1999
Сын: Парщенков Максим Анатольевич
Отец ребёнка: Парщенков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
03.04.2007
Сын: Парщенков Егор Анатольевич
Отец ребёнка: Парщенков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.2012
Сын: Парщенков Степан Анатольевич
Отец ребёнка: Парщенков Анатолий Иванович