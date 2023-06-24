Путилина Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1995
Сын: Путилин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Путилин Владимир Николаевич
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.02.2017
Дочь: Путилина Таисия Владимировна
Отец ребёнка: Путилин Владимир Николаевич