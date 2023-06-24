Путилина Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилина Людмила Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1995

Сын: Путилин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Путилин Владимир Николаевич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.02.2017

Дочь: Путилина Таисия Владимировна

Отец ребёнка: Путилин Владимир Николаевич

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