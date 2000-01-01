Рязанова (Рязанова) Августа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Рязанова) Августа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рязанов Петр Александрович

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рязанов Николай Александрович

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Рязанов Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рязанов Александр Александрович

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Федулова Афанасия Александровна

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Белоносова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Романова Мария Александровна

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Рязанов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Рязанов Александр Якимович

Смерть
1883
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