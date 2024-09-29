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Ирина Иларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чачемин Герасим Иванов

Рождение ребёнка
01.12.1889 ст.

Сын: Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крестьянский сын Петр Петров.
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.

Сын: Чачемин Иларион Герасимович

Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино сын лесопромышленника Иван Петров Балдин
Рождение ребёнка
03.02.1893

Сын: Чачемин Кирилл Герасимович

Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино уволенный в запас солдат Данил Иванов
Рождение ребёнка
25.08.1895 ст.

Дочь: Чачемина Марфа Герасимовна

Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1897 ст.

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино солдатская жена Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
17.10.1898 ст.

Сын: Чачемин Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест. сын Андрей Егоров
Смерть
Неизвестно

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