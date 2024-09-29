Ирина Иларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1889 ст.
Сын: Иоанн Герасимов
Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов
Восприемник д. Кобылино крестьянский сын Петр Петров.
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.
Сын: Чачемин Иларион Герасимович
Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов
Восприемник д. Кобылино сын лесопромышленника Иван Петров Балдин
Рождение ребёнка
03.02.1893
Сын: Чачемин Кирилл Герасимович
Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов
Восприемник д. Кобылино уволенный в запас солдат Данил Иванов
Рождение ребёнка
25.08.1895 ст.
Дочь: Чачемина Марфа Герасимовна
Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов
Рождение ребёнка
28.02.1897 ст.
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов
Восприемник д. Кобылино солдатская жена Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
17.10.1898 ст.
Сын: Чачемин Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Чачемин Герасим Иванов
Восприемник д. Кобылино крест. сын Андрей Егоров
Смерть
Неизвестно