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Харитонов Кирилл Яковлевич
Харитонов Кирилл Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.1894 ст.
Пол
Мужской
Отец
Харитонов Яков Прокопьевич
1869 г.р.
Мать
Харитонова (Колодина) Ирина Яковлевна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1894 ст.
Отец:
Харитонов Яков Прокопьевич
Мать:
Харитонова Ирина Яковлевна
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