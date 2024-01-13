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Харитонов Кирилл Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1894 ст.

Отец: Харитонов Яков Прокопьевич

Мать: Харитонова Ирина Яковлевна

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