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Шипицын Степан Семенович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Шипицын Егор Степанович

Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Аксинья Степановна

Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Акулина Степановна

Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Прасковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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