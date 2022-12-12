Шипицын Степан Семенович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Аксинья Степановна
Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Акулина Степановна
Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно